Шацких: Жирона — не топ-клуб, но он может стать для Цыганкова просто промежуточным этапом
Максим Шацких преисполнен оптимизма
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Экс-тренер "
"Он ведь давно планировал уезжать. Понятно, что "Жирона" — это не топ-клуб, но он может стать для Вити просто промежуточным этапом. Много раз говорил: всегда всё в руках футболиста. В руках, ногах и голове. Так что всё будет зависеть от того, как Цыганков реализует в "Жироне" свой потенциал. Если ему удастся показать себя даже в такой средненькой команде, то его очень быстренько заберут в более именитый и сильный клуб.
Сейчас для Цыганкова главное — удачно стартовать в "Жироне" и показывать свой максимум. А то, как он может играть в футбол, думаю, знают все. У Вити есть всё для того, чтобы заявить о себе в "Жироне". Хочу ему пожелать, чтобы он сумел там себя реализовать в полной мере. Хотя, конечно, немало будет зависеть и от его партнеров на футбольном поле", - сказал Шацких.
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