Роксана Малиновская: Последние 2-3 месяца Руслан не чувствовал себя частью коллектива Аталанты
Почему хавбек перешел в Марсель
Жена хавбека "Марселя" Руслана Малиновского Роксана, рассказала о том, почему игрок решил перейти во французский клуб из "
"Важно, чтобы это была классная команда и классный коллектив. И чтобы Руслан чувствовал себя нужным и часто играл. Видно, что "Марсель" ждал этот трансфер, что они хотели подписать Малиновского. Руслан сейчас и месяц назад - это разные люди. Я уже привыкла, что последние 2-3 месяца, когда он не играл в "Аталанте", он был грустным".
"И не из-за того, что не играл. Вероятно, он не чувствовал себя частью коллектива так, как это было в "Генке" или теперь в "Марселе", — сказала Малиновская.
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