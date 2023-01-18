Роксана Малиновская: Последние 2-3 месяца Руслан не чувствовал себя частью коллектива Аталанты

Жена хавбека "Марселя" Руслана Малиновского Роксана, рассказала о том, почему игрок решил перейти во французский клуб из " Аталанты ".

"Важно, чтобы это была классная команда и классный коллектив. И чтобы Руслан чувствовал себя нужным и часто играл. Видно, что "Марсель" ждал этот трансфер, что они хотели подписать Малиновского. Руслан сейчас и месяц назад - это разные люди. Я уже привыкла, что последние 2-3 месяца, когда он не играл в "Аталанте", он был грустным".

"И не из-за того, что не играл. Вероятно, он не чувствовал себя частью коллектива так, как это было в "Генке" или теперь в "Марселе", — сказала Малиновская.