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Цыганков: Я еще не тренировался с Жироной. Надеюсь быть готовым как можно быстрее

Наши за границей
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В воскресенье украинец, вероятно, не сыграет

Цыганков: Я еще не тренировался с Жироной. Надеюсь быть готовым как можно быстрее

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Украинский новичок "Жироны" Виктор Цыганков ответил на вопрос о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче команды – поединке 18-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

"Я очень рад быть здесь. Пере (Гвардиола) и главный тренер многое сделали для меня. Я говорил с ними. Они очень хотели видеть меня здесь.

Я очень рад, что я и моя семья сейчас здесь, и я буду играть за "Жирону". Что касается следующей игры, то я еще не тренировался с командой, но надеюсь, что я буду готов как можно быстрее", – сказал Цыганков.

Напомним, что матч "Вильярреал" – "Жирона" состоится в воскресенье 22 января.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona FC

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