Цыганков: Я еще не тренировался с Жироной. Надеюсь быть готовым как можно быстрее

Украинский новичок " Жироны " Виктор Цыганков ответил на вопрос о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче команды – поединке 18-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

"Я очень рад быть здесь. Пере (Гвардиола) и главный тренер многое сделали для меня. Я говорил с ними. Они очень хотели видеть меня здесь.

Я очень рад, что я и моя семья сейчас здесь, и я буду играть за "Жирону". Что касается следующей игры, то я еще не тренировался с командой, но надеюсь, что я буду готов как можно быстрее", – сказал Цыганков.