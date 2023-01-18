Цыганков: Я еще не тренировался с Жироной. Надеюсь быть готовым как можно быстрее
В воскресенье украинец, вероятно, не сыграет
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Украинский новичок "
"Я очень рад быть здесь. Пере (Гвардиола) и главный тренер многое сделали для меня. Я говорил с ними. Они очень хотели видеть меня здесь.
Я очень рад, что я и моя семья сейчас здесь, и я буду играть за "Жирону". Что касается следующей игры, то я еще не тренировался с командой, но надеюсь, что я буду готов как можно быстрее", – сказал Цыганков.
Напомним, что матч "Вильярреал" – "Жирона" состоится в воскресенье 22 января.
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