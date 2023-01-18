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Куртуа выйдет на матч кубка Испании против Вильярреала. Лунин удивлен решением Анчелотти

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Такое решение тренера

Куртуа выйдет на матч кубка Испании против Вильярреала. Лунин удивлен решением Анчелотти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не выйдет в стартовом составе на матч Кубка Испании против "Вильярреала".

Об этом заявил тренер "сливочных" Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Коуч заявил, что Куртуа и Бензема выйдут на матч.

При этом, как заявляет Relevo, Лунин был удивлен данным решением.

Отмечается, что 23-летний украинец узнал это об решении не лично и был удивлен, когда услышал это от тренера на пресс-конференции.

Напомним, что матч "Вильярреал" – "Реал" состоится в четверг, 19 января, и начнется в 22:00.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Relevo

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