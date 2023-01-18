Тренер Фенербахче просил руководство подписать Яремчука
Жорже Жезуш работал с украинцем в Бенфике
Фото: Belga Image
Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш хочет видеть в своей команде украинского форварда "Брюгге" Романа Яремчука.
Как сообщает 90min, специалист просил боссов турецкого клуба в январе усилить позицию центрального нападающего, конкуренция на которой ослабла после травмы Жоао Педро.
Жезуш хотел бы видеть в "Фенербахче" именно Яремчука, который ранее работал под руководством португальца в "Бенфике".
Источник отмечает, что "Фенербахче" уже контактировал с "Брюгге" на предмет перехода Яремчука, однако украинский форвард не является единственной опцией, которую оценивают турки.
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