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Тренер Фенербахче просил руководство подписать Яремчука

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Жорже Жезуш работал с украинцем в Бенфике

Тренер Фенербахче просил руководство подписать Яремчука

Фото: Belga Image

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш хочет видеть в своей команде украинского форварда "Брюгге" Романа Яремчука.

Как сообщает 90min, специалист просил боссов турецкого клуба в январе усилить позицию центрального нападающего, конкуренция на которой ослабла после травмы Жоао Педро.

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Жезуш хотел бы видеть в "Фенербахче" именно Яремчука, который ранее работал под руководством португальца в "Бенфике".

Источник отмечает, что "Фенербахче" уже контактировал с "Брюгге" на предмет перехода Яремчука, однако украинский форвард не является единственной опцией, которую оценивают турки.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Роман Яремчук Брюгге Жорже Жезуш
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Источник:
90min

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