Журналист назвал зарплату Петракова в сборной Армении
Вполне приличные деньги
Колаж: ffa.am
Армянский журналист Роберт Маркосян назвал зарплату нового главного тренера сборной Армении Александра Петракова.
По данным источника, тренер будет зарабатывать в армянской сборной 500-600 тысяч евро в год.
Также отмечается, что предыдущий главный тренер армянской сборной Хоакин Капаррос получал около 1 млн евро.
Напомним, что
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Источник:ВЗБІРНА
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