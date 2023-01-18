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Журналист назвал зарплату Петракова в сборной Армении

Наши за границей
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Вполне приличные деньги

Журналист назвал зарплату Петракова в сборной Армении

Колаж: ffa.am

Новина українською

Армянский журналист Роберт Маркосян назвал зарплату нового главного тренера сборной Армении Александра Петракова.

По данным источника, тренер будет зарабатывать в армянской сборной 500-600 тысяч евро в год.

Также отмечается, что предыдущий главный тренер армянской сборной Хоакин Капаррос получал около 1 млн евро.

Напомним, что Петраков возглавил сборную Армении фактически сразу после того, как покинул сборную Украины.

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Источник: Мудрик выйдет на замену в матче с Ливерпулем
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В статье: Армения Александр Петраков
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