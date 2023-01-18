Журналист назвал зарплату Петракова в сборной Армении

Армянский журналист Роберт Маркосян назвал зарплату нового главного тренера сборной Армении Александра Петракова.

По данным источника, тренер будет зарабатывать в армянской сборной 500-600 тысяч евро в год.

Также отмечается, что предыдущий главный тренер армянской сборной Хоакин Капаррос получал около 1 млн евро.