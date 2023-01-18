Мудрик провел первую тренировку в Челси - ВИДЕО

Сегодня, 18 января, украинский вингер Михаил Мудрик, который недавно перешел в " Челси ", провел первую тренировку со своей новой командой.

Видео работы украинца выложила в соцсетях пресс-служба "синих".

Напомним, что сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.