Мудрик провел первую тренировку в Челси - ВИДЕО
Начал работать в новой команде
twitter.com/ChelseaFC
Сегодня, 18 января, украинский вингер Михаил Мудрик, который недавно перешел в "
Видео работы украинца выложила в соцсетях пресс-служба "синих".
Напомним, что сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.
Wait for the wink. Excited? ???? pic.twitter.com/2t4OKoyxD4— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 18, 2023
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