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Мудрик провел первую тренировку в Челси - ВИДЕО

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Начал работать в новой команде

Мудрик провел первую тренировку в Челси - ВИДЕО

twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Сегодня, 18 января, украинский вингер Михаил Мудрик, который недавно перешел в "Челси", провел первую тренировку со своей новой командой.

Видео работы украинца выложила в соцсетях пресс-служба "синих".

Напомним, что сумма трансфера составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.

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Источник: Мудрик выйдет на замену в матче с Ливерпулем
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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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