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Маркевич: Жирона — посредственная команда, а вот Мудрик сразу перешел в серьезный клуб

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Тем не менее, и переход в Жирону для Цыганкова - шаг вперед

Маркевич: Жирона — посредственная команда, а вот Мудрик сразу перешел в серьезный клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил переход Виктора Цыганкова в "Жирону" и трансфер Мудрика в "Челси".

— Как оцените трансфер Виктора Цыганкова в "Жирону"?

— В Испании хороший чемпионат. "Жирона" борется за выживание и, надеемся, что Цыганков им поможет. Самое главное, чтобы он играл. Я ему желаю успехов.

— Были разные разговоры об интересе к Виктору от более титулованных клубов — переход в "Жирону" не стал неожиданностью?

— Не знаю, кто им еще интересовался, но чемпионат Испании, по моему мнению, это второй по силе чемпионат после Англии. Для Цыганкова этот переход — позитив, однозначно. Для него главное играть, потому что уже в марте ждут матчи сборной. В Испании уровень чемпионата высок. В сравнении с УПЛ — это явное повышение. Я видел матчи "Жироны" — это посредственная команда. Надеемся, что с приходом Цыганкова они будут играть лучше и занимать высшие места в турнирной таблице.

— Цыганков сможет раскрыться в Ла Лиге?

— Конечно. Ему только 25 лет — еще играть и играть. В УПЛ он уже явно не смог бы прогрессировать. В Испании совсем другой футбол. Играть там — огромный плюс для Цыганкова. Главное, не сидеть на скамейке. В сборной есть много легионеров и все в хороших чемпионатах. Даже в такое сложное время наших футболистов забирают.

— Мудрик в 22 года сразу перешел в "Челси"...

— Мудрик сразу перешел в серьезный клуб. Он быстрый, талантливый игрок. В Англии на секунду застоялся и уже тебя могут "обнести". Я уверен, что в игре на атаку он будет одним из лучших, но нужно отрабатывать и в обороне. В Англии такой чемпионат, что все играют и на атаку, и на оборону.

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В статье: Мирон Маркевич Челси (Лондон) Виктор Цыганков Жирона Михаил Мудрик
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Источник:
1927.kiev.ua

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