Маркевич: Жирона — посредственная команда, а вот Мудрик сразу перешел в серьезный клуб
Тем не менее, и переход в Жирону для Цыганкова - шаг вперед
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил
— Как оцените трансфер Виктора Цыганкова в "Жирону"?
— В Испании хороший чемпионат. "Жирона" борется за выживание и, надеемся, что Цыганков им поможет. Самое главное, чтобы он играл. Я ему желаю успехов.
— Были разные разговоры об интересе к Виктору от более титулованных клубов — переход в "Жирону" не стал неожиданностью?
— Не знаю, кто им еще интересовался, но чемпионат Испании, по моему мнению, это второй по силе чемпионат после Англии. Для Цыганкова этот переход — позитив, однозначно. Для него главное играть, потому что уже в марте ждут матчи сборной. В Испании уровень чемпионата высок. В сравнении с УПЛ — это явное повышение. Я видел матчи "Жироны" — это посредственная команда. Надеемся, что с приходом Цыганкова они будут играть лучше и занимать высшие места в турнирной таблице.
— Цыганков сможет раскрыться в Ла Лиге?
— Конечно. Ему только 25 лет — еще играть и играть. В УПЛ он уже явно не смог бы прогрессировать. В Испании совсем другой футбол. Играть там — огромный плюс для Цыганкова. Главное, не сидеть на скамейке. В сборной есть много легионеров и все в хороших чемпионатах. Даже в такое сложное время наших футболистов забирают.
— Мудрик в 22 года
— Мудрик сразу перешел в серьезный клуб. Он быстрый, талантливый игрок. В Англии на секунду застоялся и уже тебя могут "обнести". Я уверен, что в игре на атаку он будет одним из лучших, но нужно отрабатывать и в обороне. В Англии такой чемпионат, что все играют и на атаку, и на оборону.
Популярное сейчас
- Известно, куда летело руководство МВД, на каком вертолете и сколько времени займет расследование инцидента в Броварах
- Днепр-1 может усилиться участником чемпионата мира-2022 - СМИ
- В авиакатастрофе в Броварах погиб министр внутренних дел Монастырский
- Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с Тоттенхэмом
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО