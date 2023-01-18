Маркевич: Жирона — посредственная команда, а вот Мудрик сразу перешел в серьезный клуб

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил переход Виктора Цыганкова в "Жирону" и трансфер Мудрика в "Челси".

— Как оцените трансфер Виктора Цыганкова в "Жирону"?

— В Испании хороший чемпионат. "Жирона" борется за выживание и, надеемся, что Цыганков им поможет. Самое главное, чтобы он играл. Я ему желаю успехов.

— Были разные разговоры об интересе к Виктору от более титулованных клубов — переход в "Жирону" не стал неожиданностью?

— Не знаю, кто им еще интересовался, но чемпионат Испании, по моему мнению, это второй по силе чемпионат после Англии. Для Цыганкова этот переход — позитив, однозначно. Для него главное играть, потому что уже в марте ждут матчи сборной. В Испании уровень чемпионата высок. В сравнении с УПЛ — это явное повышение. Я видел матчи "Жироны" — это посредственная команда. Надеемся, что с приходом Цыганкова они будут играть лучше и занимать высшие места в турнирной таблице.

— Цыганков сможет раскрыться в Ла Лиге?

— Конечно. Ему только 25 лет — еще играть и играть. В УПЛ он уже явно не смог бы прогрессировать. В Испании совсем другой футбол. Играть там — огромный плюс для Цыганкова. Главное, не сидеть на скамейке. В сборной есть много легионеров и все в хороших чемпионатах. Даже в такое сложное время наших футболистов забирают.

— Мудрик в 22 года сразу перешел в "Челси" ...

— Мудрик сразу перешел в серьезный клуб. Он быстрый, талантливый игрок. В Англии на секунду застоялся и уже тебя могут "обнести". Я уверен, что в игре на атаку он будет одним из лучших, но нужно отрабатывать и в обороне. В Англии такой чемпионат, что все играют и на атаку, и на оборону.