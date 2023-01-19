Нагорняк: Переход Мудрика в Арсенал был бы лучшим вариантом.

Главный тренер юношеской сборной Украины U19 Сергей Нагорняк высказался относительно трансфера Михаила Мудрика из "Шахтера" в " Челси ".

"Этот трансфер исторический для нашего футбола, украинский игрок перешел в один из лучших клубов АПЛ. Хотя у меня создалось впечатление, что он хотел перейти в "Арсенал".

Сейчас для него главное выдержать психологически. Когда я говорю о психологии, то не имею в виду, что Мудрик хотел в "Арсенал", а перешел в "Челси". Я говорю о сумме трансфера в 100 миллионов. Нужно, чтобы на него не давило, что за него заплатили сумасшедшие средства.

Если прямо сейчас сравнивать "Челси" и "Арсенал", то "синие" находятся в кризисе, а "канониры" демонстрируют очень качественную игру. С точки зрения профессионального развития переход Мудрика в "Арсенал" был бы лучшим вариантом.

С другой стороны, когда я смотрел матч "Челси" с "Кристал Пэлас", многие игроки мне были неизвестны. Сейчас в команде много травмированных, поэтому у Мудрика есть шанс проявить себя и закрепиться в старте.

Я верю, что Мудрик проявит себя. Он будет отдавать и забивать за "Челси". Я думаю, что он готовился к переходу в топ-клуб. Но чтобы что-то прогнозировать, нужно увидеть несколько его игр в новой команде", – сказал Нагорняк.