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Как украинцы выступали в Ла Лиге? Квиз

Наши за границей
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Трансферу Виктора Цыганкова посвящается

Как украинцы выступали в Ла Лиге? Квиз

cornet

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

17 января испанская "Жирона" объявила о подписании 25-летнего полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова. На момент перехода он был самым дорогим футболистом УПЛ, согласно данным портала transfermarkt, его стоимость – 22 миллиона евро. Впрочем, испанцам он достался значительно дешевле, поскольку у игрока сборной Украины летом заканчивался контракт со столичным клубом. В итоге команда из одноименного города заплатила за нашего соотечественника пять евро миллионов.

В связи с этим трансфером мы предлагаем освежить в памяти выступления украинцев в Ла Лиге, пройдя наш квиз. Он состоит из десяти вопросов, на которые у вас есть четыре минуты.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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