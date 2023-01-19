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Малиновский: Будет очень интересно сыграть против Месси

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Игра между "Марселем" и "ПСЖ" пройдет в конце февраля

Малиновский: Будет очень интересно сыграть против Месси

Фото: instagram.com/olympiquedemarseille

Новина українською

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский рассказал, думал ли он о матче с "Пари Сен-Жермен" после того, как перебрался в чемпионат Франции. Игра между командами состоится в конце февраля.

"Честно, пока не думал. У нас сейчас кубковый матч с "Ренном", потом – домашняя игра с "Монако". И сейчас уже такой период в чемпионате, что уже начинают считать очки. Прежде всего, мы не должны терять их в домашних матчах.

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А в домашней игре с "ПСЖ", конечно, будет особый настрой. Это, безусловно, будет очень серьезная битва. Против Мбаппе у меня была возможность сыграть в составе "Аталанты". Это футболист мирового класса.

А Месси – есть Месси. Против него еще не играл, и будет очень интересно. Как бы то ни было, при хорошей структуре нашей игры и организованных командных действий мы можем их обыграть", - сказал Малиновский в интервью Terrikon.

Матч 1/16 Кубка Франции "Марсель" - "Ренн" пройдет в пятницу, 20 января.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Terrikon

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