Малиновский: Будет очень интересно сыграть против Месси
Игра между "Марселем" и "ПСЖ" пройдет в конце февраля
Фото: instagram.com/olympiquedemarseille
Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский рассказал, думал ли он о матче с "Пари Сен-Жермен" после того, как перебрался в чемпионат Франции. Игра между командами состоится в конце февраля.
"Честно, пока не думал. У нас сейчас кубковый матч с "Ренном", потом – домашняя игра с "Монако". И сейчас уже такой период в чемпионате, что уже начинают считать очки. Прежде всего, мы не должны терять их в домашних матчах.Читайте такжеРоксана Малиновская: Последние 2-3 месяца Руслан не чувствовал себя частью коллектива Аталанты
А в домашней игре с "ПСЖ", конечно, будет особый настрой. Это, безусловно, будет очень серьезная битва. Против Мбаппе у меня была возможность сыграть в составе "Аталанты". Это футболист мирового класса.
А Месси – есть Месси. Против него еще не играл, и будет очень интересно. Как бы то ни было, при хорошей структуре нашей игры и организованных командных действий мы можем их обыграть", - сказал Малиновский в интервью Terrikon.
Матч 1/16 Кубка Франции "Марсель" - "Ренн" пройдет в пятницу, 20 января.
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