Малиновский: Будет очень интересно сыграть против Месси

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский рассказал, думал ли он о матче с "Пари Сен-Жермен" после того, как перебрался в чемпионат Франции. Игра между командами состоится в конце февраля.

"Честно, пока не думал. У нас сейчас кубковый матч с "Ренном", потом – домашняя игра с "Монако". И сейчас уже такой период в чемпионате, что уже начинают считать очки. Прежде всего, мы не должны терять их в домашних матчах.

А в домашней игре с "ПСЖ", конечно, будет особый настрой. Это, безусловно, будет очень серьезная битва. Против Мбаппе у меня была возможность сыграть в составе "Аталанты". Это футболист мирового класса.

А Месси – есть Месси. Против него еще не играл, и будет очень интересно. Как бы то ни было, при хорошей структуре нашей игры и организованных командных действий мы можем их обыграть", - сказал Малиновский в интервью Terrikon.