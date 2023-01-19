Стало известно, какое наказание получил Гент за оскорбления фанами Яремчука
Инцидент произошел еще в ноябре
Фото: twitter.com/ClubBrugge
Дисциплинарный комитет профессионального футбола Бельгии вынес решение о поведении фанатов "Гента" в матче против "Брюгге" (2:0) в 16-м туре 6 ноября 2022 года.
Перед началом игры болельщики "буйволов" вывесили баннер с надписью: Смерть предателям. Яремчук - Иуда". За этот инцидент комитет оштрафовал клуб на 5 тысяч евро, так как Яремчуку нанесен огромный моральный ущерб. Об этом пишет Nieuwsblad.
Более того, во время игры фаны "Гента" жгли файеры и бросали их на поле. Благодаря тому, что, клуб за этот случай сам исключил тринадцать болельщиков со своих домашних матчей, а еще четырнадцати дал предупреждение, Комитет обошелся условным закрытием трибуны на один матч, с которой был брошен пироматериал. За это нарушение был наложен штраф в размере 10 тысяч евро.
Напомним, Роман Яремчук выступал за индийцев с 2017 по 2021 годы. Затем 27-летний форвард перешел в "Бенфику", откуда летом 2022 года и перебрался в "Брюгге".
Популярное сейчас
- Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами
- Идеальный удар в решающий момент. ВИДЕО, как МЮ потерял победу над Кристал Пелас на 90+1-й
- Новый кипер для Баварии, разгром в миланском дерби и прогульщик Депай. Главные новости за 18 января
- Шахтер анонсировал "освобождение Мудрика". Известно, когда Челси хочет представить Михаила
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО