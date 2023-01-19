"Это игрок другого уровня". В Жироне оценили подписание Цыганкова
"Красно-белые" рады, что украинец присоединился к ним
Фото: gironafc.cat
Руководство испанской "Жироны" довольно тем, что им удалось подписать вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.
"У Виктора были варианты и возможности в больших клубах Европы, но он выбрал "Жирону", и нам нужно это уважать. Он может многое дать команде, потому что это игрок другого уровня", - убежден президент клуба Делфи Джели.
Также поделился мыслями о новичке и спортивный директор "бело-красных" Кике Карсел.
"У Цыганкова отличный удар, он достаточно много забивает и отдает. Чемпионат Украины не сравнить с Ла Лигой, но Виктор играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. У него большой потенциал", – отметил Карсел.
Напомним, Виктор Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" за пять миллионов евро. Также киевляне получат процент от последующих перепродаж 25-летнего игрока.
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