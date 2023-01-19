Цыганков сыграл в футбол с домашним любимцем на стадионе Жироны

Накануне вингер сборной Украины Виктор Цыганков официально перешел в "Жирону". В среду, 18 января, 25-летний был представлен в качестве новичка команды.

После чего Цыганков опробовал газон стадиона "Монтиливи", который является домашним для "красно-белых". Также в этом мероприятии принял участие и домашний любимец футболиста - пес Лаки. Виктор вместе со своей собакой поиграл с мячом: он должен был удержать сферу в ногах, а питомец его отобрать. Лаки выполнил поставленную задачу на отлично.

Напомним, Виктор Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" за пять миллионов евро. Также киевляне получат процент от последующих перепродаж 25-летнего игрока.