Цыганков сыграл в футбол с домашним любимцем на стадионе Жироны
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Фото: gironafc.cat
Накануне вингер сборной Украины Виктор Цыганков официально перешел в "Жирону". В среду, 18 января, 25-летний был представлен в качестве новичка команды.
После чего Цыганков опробовал газон стадиона "Монтиливи", который является домашним для "красно-белых". Также в этом мероприятии принял участие и домашний любимец футболиста - пес Лаки. Виктор вместе со своей собакой поиграл с мячом: он должен был удержать сферу в ногах, а питомец его отобрать. Лаки выполнил поставленную задачу на отлично.
Напомним, Виктор Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" за пять миллионов евро. Также киевляне получат процент от последующих перепродаж 25-летнего игрока.
Sembla que La Canya ja té un bon company amb qui jugar… ???????? Benvingut a Montilivi, Laki! ???? pic.twitter.com/YBLKeOxeha— Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023
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