Коваленко выйдет в старте Специи на матч Кубка Италии против Аталанты
Отличный шанс, чтобы проявить себя
Фото: SpeziaCalcio
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Специя" встречается на выезде с "Аталантой". Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в стартовый состав гостей.
Встреча пройдет на поле стадиона "Гевисс Стэдиум" в Бергамо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
В этом сезоне 26-летний украинец проведет 9 матч за клуб, пока без результативных действий.
Напомним, Коваленко выступает за "Специю" на правах аренды из "Аталанты". Также стоит отметить, что в составе бергамасков играл украинский хавбек Руслан Малиновский. В начале января он ушел в аренду во французский "Марсель".
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