  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коваленко выйдет в старте Специи на матч Кубка Италии против Аталанты
В тренде

Коваленко выйдет в старте Специи на матч Кубка Италии против Аталанты

Наши за границей
(1 голосов)

Отличный шанс, чтобы проявить себя

Коваленко выйдет в старте Специи на матч Кубка Италии против Аталанты

Фото: SpeziaCalcio

Новина українською

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Специя" встречается на выезде с "Аталантой". Украинский полузащитник Виктор Коваленко попал в стартовый состав гостей.

Встреча пройдет на поле стадиона "Гевисс Стэдиум" в Бергамо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

В этом сезоне 26-летний украинец проведет 9 матч за клуб, пока без результативных действий.

Напомним, Коваленко выступает за "Специю" на правах аренды из "Аталанты". Также стоит отметить, что в составе бергамасков играл украинский хавбек Руслан Малиновский. В начале января он ушел в аренду во французский "Марсель".

По теме
yellow-arrow
Работа кипит. Виктор Цыганков провел первую тренировку с Жироной
yellow-arrow
Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
yellow-arrow
Цыганков сыграл в футбол с домашним любимцем на стадионе Жироны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде