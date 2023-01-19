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Работа кипит. Виктор Цыганков провел первую тренировку с Жироной

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Ближайший матч – в воскресенье

Работа кипит. Виктор Цыганков провел первую тренировку с Жироной

Фото - ФК Жирона / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Испанская "Жирона" на своей официальной странице в твиттере представила фото с тренировочной сессии, на которых зафиксирован Виктор Цыганков. Украинец провел первое тренировочное занятие с новыми партнерами.

Отметим, что "Жирона" купила Виктора Цыганкова у "Динамо" за пять миллионов евро с процентом от последующих продаж.

Ближайший матч "Жирона" проведет в воскресенье, 22-го января, против "Вильярреала" в рамках 18-го тура Ла Лиги.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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