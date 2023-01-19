Работа кипит. Виктор Цыганков провел первую тренировку с Жироной
Ближайший матч – в воскресенье
Фото - ФК Жирона / автор невідомий
Испанская "Жирона" на своей официальной странице в твиттере представила фото с тренировочной сессии, на которых зафиксирован Виктор Цыганков. Украинец провел первое тренировочное занятие с новыми партнерами.
???????? pic.twitter.com/KG0lW6we1c— Girona FC (@GironaFC) January 19, 2023
???? El primer dia a l’oficina! ???? pic.twitter.com/2peugBBK8o— Girona FC (@GironaFC) January 19, 2023
La benvinguda! ???? pic.twitter.com/XD8ltzefn6— Girona FC (@GironaFC) January 19, 2023
Отметим, что "Жирона" купила Виктора Цыганкова у "Динамо" за пять миллионов евро с процентом от последующих продаж.
Ближайший матч "Жирона" проведет в воскресенье, 22-го января, против "Вильярреала" в рамках 18-го тура Ла Лиги.
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