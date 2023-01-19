Коваленко принял участие в голевой атаке Специи в матче против Аталанты. Видео
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Специя" в гостях соперничает с "Аталантой". Первый тайм матча получился насыщенным, команды забили пять голов. Впереди хозяева со счётом 3:2.
Примечательно, что в основном составе "Специи" вышел украинец Виктор Коваленко. Более того, он активно участвовал во второй голевой атаке гостей. После быстрого контрвыпада Коваленко в штрафной площадке подставил ногу под жесткий прострел и сбросил мяч под удар Даниэле Верди. Так счет стал 3:2.
Это первое результативное действие Виктора Коваленко в этом сезоне.
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