Депортиво намерен подписать украинца Лебеденко

Украинский защитник испанского "Луго" Орест Лебеденко близок к переходу в "Депортиво".

Сейчас Орест вместе с "Луго" играет в испанской Сегунде, а "Депортиво", в котором играет экс-игрок "Карпат" Лукас Перес, прозябает в третьем по силе дивизионе Испании.

Контракт украинца с "Луго" заканчивается этим летом, поэтому "Депортиво" готов заплатить некоторые деньги, чтобы заполучить Лебеденко уже сейчас.

Лебеденко перебрался в Испанию из "Карпат" в январе 2019 года.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 12 матчей в футболке "Луго" в Сегунде, но результативными действиями так и не отличился.