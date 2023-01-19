Депортиво намерен подписать украинца Лебеденко
Орест уже зимой может сменить команду в Испании
ФК Луго
Украинский защитник испанского "Луго" Орест Лебеденко близок к переходу в "Депортиво".
Сейчас Орест вместе с "Луго" играет в испанской Сегунде, а "Депортиво", в котором играет экс-игрок "Карпат" Лукас Перес, прозябает в третьем по силе дивизионе Испании.
Контракт украинца с "Луго" заканчивается этим летом, поэтому "Депортиво" готов заплатить некоторые деньги, чтобы заполучить Лебеденко уже сейчас.
Лебеденко перебрался в Испанию из "Карпат" в январе 2019 года.
В текущем сезоне 24-летний защитник провел 12 матчей в футболке "Луго" в Сегунде, но результативными действиями так и не отличился.
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