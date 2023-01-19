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Депортиво намерен подписать украинца Лебеденко

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Орест уже зимой может сменить команду в Испании

Депортиво намерен подписать украинца Лебеденко

ФК Луго

Новина українською

Украинский защитник испанского "Луго" Орест Лебеденко близок к переходу в "Депортиво".

Сейчас Орест вместе с "Луго" играет в испанской Сегунде, а "Депортиво", в котором играет экс-игрок "Карпат" Лукас Перес, прозябает в третьем по силе дивизионе Испании.

Контракт украинца с "Луго" заканчивается этим летом, поэтому "Депортиво" готов заплатить некоторые деньги, чтобы заполучить Лебеденко уже сейчас.

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Лебеденко перебрался в Испанию из "Карпат" в январе 2019 года.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 12 матчей в футболке "Луго" в Сегунде, но результативными действиями так и не отличился.

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В статье: Депортиво (Ла-Корунья) Луго Орест Лебеденко
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Источник:
elprogreso

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.01.2023 в 19:54
Трансферна бомба!))
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