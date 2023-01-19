Динамовец Дуэлунд хочет покинуть нидерландский Неймеген
В Голландии у датчанина также не заладилось
Фото: NU.nl
25-летний датский вингер "
"Сезон начался отлично, но в силу различных обстоятельств многое изменилось. Теперь я хочу получать больше игрового времени. Я хочу уйти отсюда и получить новый вызов. Я мог бы перейти в датскую Суперлигу, но пока не знаю, что произойдет. Я просто чувствую, что мне нужен новый вызов. В любом случае интерес есть", - сказал Дуэлунд.
Интересно, что в прошлом сезоне Дуэлунд был игроком основы НЕКа, и говорил о том, чтобы нидерландцы выкупили его контракт у "Динамо".
Ну и отметим, что срок действия контракта игрока с "Динамо" рассчитан до 30 июня этого года.
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