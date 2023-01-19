Брюгге против Сент-Трюйдена в чемпионате Бельгии: Яремчук – в основе, Соболь – в резерве
Матч 21-го тура
фото - Getty Images
В матче 21-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграет против "Сент-Трюйдена". Команды объявили стартовые составы на матч.
В частности, в стартовой одиннадцатке "Брюгге" нашлось место для украинского нападающего Романа Яремчука. А вот защитник сборной Украины Эдуард Соболь начнет поединок в запасе.
Team news is here! ????— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 19, 2023
Here’s how we line up. ???? #StvClu pic.twitter.com/axOjKp5oSO
Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45.
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