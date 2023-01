Брюгге против Сент-Трюйдена в чемпионате Бельгии: Яремчук – в основе, Соболь – в резерве

В матче 21-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" на выезде сыграет против "Сент-Трюйдена". Команды объявили стартовые составы на матч.

В частности, в стартовой одиннадцатке "Брюгге" нашлось место для украинского нападающего Романа Яремчука. А вот защитник сборной Украины Эдуард Соболь начнет поединок в запасе.

