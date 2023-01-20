Срна: Если бы не война, то цена на Мудрика была бы еще больше
Вингер мог обойтись покупателям еще дороже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, что донецкий клуб мог заработать более 100 миллионов евро за трансфер вингера Михаила Мудрика.
"Если бы не война, то цена была бы еще больше. Миша продемонстрировал всему миру, что он один из лучших игроков своей позиции.
Посмотрите, что он сделал: мы потеряли 14 игроков, а здесь 21-летний футболист взял ответственность и стал одним из лидеров «Шахтера» во время российской агрессии. У него был отличный шанс и он им воспользовался", — сказал Срна в интервью британскому изданию The Guardian.
Напомним, на прошлой неделе 22-летний Мудрик официально перешел в "Челси", подписав контракт сроком на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.
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