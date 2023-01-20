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Срна: Если бы не война, то цена на Мудрика была бы еще больше

Наши за границей
(1 голосов)

Вингер мог обойтись покупателям еще дороже

Срна: Если бы не война, то цена на Мудрика была бы еще больше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, что донецкий клуб мог заработать более 100 миллионов евро за трансфер вингера Михаила Мудрика.

"Если бы не война, то цена была бы еще больше. Миша продемонстрировал всему миру, что он один из лучших игроков своей позиции.

Посмотрите, что он сделал: мы потеряли 14 игроков, а здесь 21-летний футболист взял ответственность и стал одним из лидеров «Шахтера» во время российской агрессии. У него был отличный шанс и он им воспользовался", — сказал Срна в интервью британскому изданию The Guardian.

Напомним, на прошлой неделе 22-летний Мудрик официально перешел в "Челси", подписав контракт сроком на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов предусмотрено в качестве бонусов.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Guardian

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Комментарии (6)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
20.01.2023 в 09:39
Подивіться, що він зробив: ми втратили 14 гравців, а тут 21-річний футболіст взяв відповідальність і став одним із лідерів "Шахтаря" під час російської агресії. У нього був чудовий шанс і він ним скористався", — сказав Срна Сам заперечив своє твердження. Якби не війна, то Шахтар не втратив би 14 гравців, відповідно Мудрик не став би лідером. Відповідно не було б шансу яким він скористався. Відповідно його не продали б за 100 мільйонів.
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0
-1
download1 (huyersk)
20.01.2023 в 08:43
А якби не ваша розумова недолугість, то меншою.
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0
-1
Джим Слэйд (Харьков)
20.01.2023 в 09:15
Ха. Продали дорожче, хоча могли дешевше. Ото дебіли.
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0
0
aleks68
20.01.2023 в 09:33
убогий не тявкай
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
20.01.2023 в 08:25
Кроти, побійтесь бога. За нього і так переплатили. З невідомих причин. Чи то щоб насолити арсеналу, чи то відмивання грошей. Чи і те і інше.
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0
0
vinn (Khmelnitskу)
20.01.2023 в 08:07
Може досить? Чи ви хочте Суркіса до могили довести? Де 5 мільйонів, а де 100 5 Миколенок, 20 Цинанкових
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+1
0

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