Срна: Если бы не война, то цена на Мудрика была бы еще больше

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал, что донецкий клуб мог заработать более 100 миллионов евро за трансфер вингера Михаила Мудрика.

"Если бы не война, то цена была бы еще больше. Миша продемонстрировал всему миру, что он один из лучших игроков своей позиции.

Посмотрите, что он сделал: мы потеряли 14 игроков, а здесь 21-летний футболист взял ответственность и стал одним из лидеров «Шахтера» во время российской агрессии. У него был отличный шанс и он им воспользовался", — сказал Срна в интервью британскому изданию The Guardian.