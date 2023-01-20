"С нами поедет, но играть не будет". Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова дебютировать в Примере
Матч против "Вильярреала"
Фото: gironafc.cat
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес перед выездом своей команды на календарный матч чемпионата против "Вилярреала" прокомментировал подписание Виктора Цыганкова и его готовность к дебюту в Примере.
Напомним, "Жирона" заплатила "Динамо" за украинского полузащитника пять миллионов евро, также предусмотрен процент от последующих продаж.
"Все клубы идут своим путем. Мы также делаем шаги вперед. Подписание Виктора – лучшее тому подтверждение. Его хотели многие клубы.
Приход Цыганкова, несомненно, даст нам большой скачок в качестве. Виктор поедет с нами на матч, но еще не готов играть", – сказал Мичел.
Отметим, что матч "Вильярреал" – "Жирона" состоится 22-го января в 15:00.
Популярное сейчас
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях
- Болельщики Арсенала угрожали Срне из-за перехода Мудрика в Челси
- ВСУ отбили атаки россияне около 16 населенных пунктов, в том числе в Запорожской области - Генштаб
- "Тогда я понял, что нужно искать новый клуб". Малиновский - о разговоре с Гасперини
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО