"С нами поедет, но играть не будет". Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова дебютировать в Примере

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес перед выездом своей команды на календарный матч чемпионата против "Вилярреала" прокомментировал подписание Виктора Цыганкова и его готовность к дебюту в Примере.

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Напомним, "Жирона" заплатила "Динамо" за украинского полузащитника пять миллионов евро, также предусмотрен процент от последующих продаж.

"Все клубы идут своим путем. Мы также делаем шаги вперед. Подписание Виктора – лучшее тому подтверждение. Его хотели многие клубы. Приход Цыганкова, несомненно, даст нам большой скачок в качестве. Виктор поедет с нами на матч, но еще не готов играть", – сказал Мичел.

Отметим, что матч "Вильярреал" – "Жирона" состоится 22-го января в 15:00.