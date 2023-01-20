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"С нами поедет, но играть не будет". Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова дебютировать в Примере

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Матч против "Вильярреала"

"С нами поедет, но играть не будет". Тренер Жироны оценил готовность Цыганкова дебютировать в Примере

Фото: gironafc.cat

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес перед выездом своей команды на календарный матч чемпионата против "Вилярреала" прокомментировал подписание Виктора Цыганкова и его готовность к дебюту в Примере.

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Напомним, "Жирона" заплатила "Динамо" за украинского полузащитника пять миллионов евро, также предусмотрен процент от последующих продаж.

"Все клубы идут своим путем. Мы также делаем шаги вперед. Подписание Виктора – лучшее тому подтверждение. Его хотели многие клубы.

Приход Цыганкова, несомненно, даст нам большой скачок в качестве. Виктор поедет с нами на матч, но еще не готов играть", – сказал Мичел.

Отметим, что матч "Вильярреал" – "Жирона" состоится 22-го января в 15:00.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ФК Жирона

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