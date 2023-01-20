Клопп: Мудрик действительно хороший игрок
Наставник Ливерпуля оценил покупку Челси
Фото: twitter.com/LFC
Главный тренер "
"Он действительно хороший игрок, его скорость, техника, голы – очень хорошее сочетание качеств. Иметь возможность выпускать его на одном фланге, а Жоао Фелиша на другом — вау, это действительно интересно. "Челси" решает свои проблемы не так, как мы", - сказал Клопп.
Напомним, "Челси" заплатил "Шахтеру" за Мудрика 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
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Источник:Sky Sports
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
20.01.2023 в 17:29
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