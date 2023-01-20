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Клопп: Мудрик действительно хороший игрок

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Наставник Ливерпуля оценил покупку Челси

Клопп: Мудрик действительно хороший игрок

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча АПЛ против "Челси" поделился своим мнением по поводу подписания синими украинца Михаила Мудрика.

"Он действительно хороший игрок, его скорость, техника, голы – очень хорошее сочетание качеств. Иметь возможность выпускать его на одном фланге, а Жоао Фелиша на другом — вау, это действительно интересно. "Челси" решает свои проблемы не так, как мы", - сказал Клопп.

Напомним, "Челси" заплатил "Шахтеру" за Мудрика 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

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В статье: Юрген Клопп Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
20.01.2023 в 17:29
Гарно змазав де треба, хітрюга. Завтра буде любити Челсі.
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