Клопп: Мудрик действительно хороший игрок

Главный тренер " Ливерпуля " Юрген Клопп накануне матча АПЛ против "Челси" поделился своим мнением по поводу подписания синими украинца Михаила Мудрика.

"Он действительно хороший игрок, его скорость, техника, голы – очень хорошее сочетание качеств. Иметь возможность выпускать его на одном фланге, а Жоао Фелиша на другом — вау, это действительно интересно. "Челси" решает свои проблемы не так, как мы", - сказал Клопп.