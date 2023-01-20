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Бельгийский журналист: Представитель Лиги 1 ведет переговоры с Брюгге по Соболю

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец рассматривает возможность перехода, потому что редко выходит на поле в Бельгии

Бельгийский журналист: Представитель Лиги 1 ведет переговоры с Брюгге по Соболю

Фото: Gazet van Antwerpen

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский журналист Дэвид Ван ден Брук сообщил о том, что французский "Страсбург" ведет переговоры с "Брюгге" о возможном переходе защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

"Страсбург ведет с "Брюгге" переговоры о полноценном трансфере украинского защитника. Соболь хочет сделать шаг, ведь почти не играет в Бельгии", - отмечает источник.

Отметим, что "Страсбург" в настоящее время занимает шестнадцатую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, что в этом чемпионате, - за "Марсель", - выступает другой игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

Контракт Эдуарда Соболя с "Брюгге" действует до июля 2025-го года.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.01.2023 в 20:03
Давно вже пора цому звалити з Бельгії
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