Бельгийский журналист: Представитель Лиги 1 ведет переговоры с Брюгге по Соболю

Бельгийский журналист Дэвид Ван ден Брук сообщил о том, что французский "Страсбург" ведет переговоры с "Брюгге" о возможном переходе защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

"Страсбург ведет с "Брюгге" переговоры о полноценном трансфере украинского защитника. Соболь хочет сделать шаг, ведь почти не играет в Бельгии", - отмечает источник.

Strasbourg biedt een oplossing voor Eduard Sobol en #clubbrugge. De Franse eersteklasser onderhandelt met blauw-zwart over een definitieve overgang van de Oekraïense linksback. Sobol (124 duels voor Club) wil de stap zetten want hij speelt amper nog. (Met @milanaugustijns) — David Van den Broeck (@david_vdb) January 20, 2023

Отметим, что "Страсбург" в настоящее время занимает шестнадцатую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Напомним, что в этом чемпионате, - за "Марсель", - выступает другой игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

Контракт Эдуарда Соболя с "Брюгге" действует до июля 2025-го года.