Бельгийский журналист: Представитель Лиги 1 ведет переговоры с Брюгге по Соболю
Украинец рассматривает возможность перехода, потому что редко выходит на поле в Бельгии
Фото: Gazet van Antwerpen
Бельгийский журналист Дэвид Ван ден Брук сообщил о том, что французский "Страсбург" ведет переговоры с "Брюгге" о возможном переходе защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.
"Страсбург ведет с "Брюгге" переговоры о полноценном трансфере украинского защитника. Соболь хочет сделать шаг, ведь почти не играет в Бельгии", - отмечает источник.
Strasbourg biedt een oplossing voor Eduard Sobol en #clubbrugge. De Franse eersteklasser onderhandelt met blauw-zwart over een definitieve overgang van de Oekraïense linksback. Sobol (124 duels voor Club) wil de stap zetten want hij speelt amper nog. (Met @milanaugustijns)— David Van den Broeck (@david_vdb) January 20, 2023
Отметим, что "Страсбург" в настоящее время занимает шестнадцатую строчку в турнирной таблице Лиги 1.
Напомним, что в этом чемпионате, - за "Марсель", - выступает другой игрок сборной Украины Руслан Малиновский.
Контракт Эдуарда Соболя с "Брюгге" действует до июля 2025-го года.
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