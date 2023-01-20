"Готов к завтрашнему дню". Мудрик готовится к дебюту за Челси - ФОТО
Дебют вероятен уже в субботу
фото - Getty Images
Новичок "
По итогам тренировки "Челси" новичок команды Михаил Мудрик выложил в Instagram фото, заявив, что готов к завтрашнему дню.
"Готов к завтрашнему дню", - заявил игрок.
Напомним, что 21 января синие в рамах АПЛ на выезде сыграют с "Ливерпулем". Вероятно, именно в этом матче состоится дебют украинца.
Тренер Грэм Поттер отметил, что Михаил готов играть, хотя 90 минут на поле точно не проведет.
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