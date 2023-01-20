"Готов к завтрашнему дню". Мудрик готовится к дебюту за Челси - ФОТО

Новичок " Челси " Михаил Мудрик, который уже начал тренироваться с командой, выложил в соцсетях фото, заявив, что готов к дебюту в АПЛ.

По итогам тренировки "Челси" новичок команды Михаил Мудрик выложил в Instagram фото, заявив, что готов к завтрашнему дню.

"Готов к завтрашнему дню", - заявил игрок.

Напомним, что 21 января синие в рамах АПЛ на выезде сыграют с "Ливерпулем". Вероятно, именно в этом матче состоится дебют украинца.

Тренер Грэм Поттер отметил, что Михаил готов играть, хотя 90 минут на поле точно не проведет.