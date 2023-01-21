Грозный: Мудрик понимает, что он уже прыгнул выше головы

Бывший украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал перспективы Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова в "Челси" и "Жироне" соответственно:

“ – Мудрик понимает, что он уже прыгнул выше головы. Теперь ему нужно поддерживать этот уровень. В "Челси" сейчас травмированы Пулишич и Стерлинг, поэтому Михаил получит свой шанс.

"Жирона", в которую перешел Цыганков – это фактически фарм-клуб "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола может отдавать туда игроков, чтобы они проявили себя. Думаю, у Цыганкова был разговор с Пепом, который постоянно наблюдает за "Жироной". Потому считаю, что для Виктора это хороший вариант. Он будет играть каждую неделю с топовыми командами.

Думаю, что Мудрик и Цыганков должны стать основными игроками в своих новых клубах. Я положительно отношусь к обоим этим трансферам. Это большой плюс для украинского футбола, особенно в той сложной ситуации, в которой сейчас была наша страна”, - сказал Грозный.