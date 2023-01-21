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Грозный: Мудрик понимает, что он уже прыгнул выше головы

Наши за границей
(1 голосов)

Но специалист считает, что вингер станет основным в Лондоне

Грозный: Мудрик понимает, что он уже прыгнул выше головы

twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Бывший украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал перспективы Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова в "Челси" и "Жироне" соответственно:

– Мудрик понимает, что он уже прыгнул выше головы. Теперь ему нужно поддерживать этот уровень. В "Челси" сейчас травмированы Пулишич и Стерлинг, поэтому Михаил получит свой шанс.

"Жирона", в которую перешел Цыганков – это фактически фарм-клуб "Манчестер Сити". Хосеп Гвардиола может отдавать туда игроков, чтобы они проявили себя. Думаю, у Цыганкова был разговор с Пепом, который постоянно наблюдает за "Жироной". Потому считаю, что для Виктора это хороший вариант. Он будет играть каждую неделю с топовыми командами.

Думаю, что Мудрик и Цыганков должны стать основными игроками в своих новых клубах. Я положительно отношусь к обоим этим трансферам. Это большой плюс для украинского футбола, особенно в той сложной ситуации, в которой сейчас была наша страна”, - сказал Грозный.

Мудрик и Цыганков присоединились к своим новым клубам в течение этой недели. Уже сегодня Михаил может дебютировать за Челси в матче против Ливерпуля (начало – 14:30). "Жирона" сыграет завтра против "Вильярреала" в 15:00, однако, по мнению тренера каталонцев, Виктор еще не готов выйти на поле.

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В статье: Вячеслав Грозный Челси (Лондон) Виктор Цыганков Жирона Михаил Мудрик
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Источник:
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