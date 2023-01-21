Челси опубликовал промо к матчу против Ливерпуля с Мудриком в главной роли

“Челси” на выезде сыграет против “Ливерпуля” в матче 21-го тура АПЛ. Этот поединок может стать дебютным для вингера "аристократов" Михаила Мудрика за его новую команду.

Клуб также решил отметить это, опубликовав в своих соцсетях промопостер с украинцем в главной роли.

Отметим, что в матче против "мерсисайдцев" из-за травмы не смогут принять участие вингеры Кристиан Пулишич и Рахим Стерлинг. Кроме этого, недавний новичок Жоау Феликс тоже пропустит игру – у него дисквалификация за удаление в поединке с "Фулхэмом". Всего 10 игроков первой команды "Челси" пока находятся вне состава.