Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля
Игрок вышел из скамейки для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал в составе лондонского "Челси" и в Английской Премьер-лиге.
22-летний футболист появился на 55-й минуте поединка 21-го тура чемпионата против “Ливерпуля”, заменив Льюиса Холла.
Мудрик стал вторым украинцем, сыгравшим за "Челси". Первым был Андрей Шевченко, дебютировавший в 2006 году.
UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию этого поединка.
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарниця)
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