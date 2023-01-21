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Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Игрок вышел из скамейки для запасных

Мудрик дебютировал за Челси в матче против Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер Михаил Мудрик дебютировал в составе лондонского "Челси" и в Английской Премьер-лиге.

22-летний футболист появился на 55-й минуте поединка 21-го тура чемпионата против “Ливерпуля”, заменив Льюиса Холла.

Мудрик стал вторым украинцем, сыгравшим за "Челси". Первым был Андрей Шевченко, дебютировавший в 2006 году.

UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию этого поединка.

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В статье: Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарниця)
21.01.2023 в 16:28
Виглядав непогано. Але моменти треба використовувати
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.01.2023 в 16:31
Запоров щось? Не бачив матч..
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0
0
Romerik (YNWA)
21.01.2023 в 16:53
З реального був один момент, коли навіс не обробив від Зієша в воротарському. Один раз сам собі створив, але кут гострий був. То таке. Як для дебюту норм
+1
0
Ol-g (Одесса)
21.01.2023 в 16:15
Успіхів!
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+1
0

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