Шахтер поздравил Мудрика с дебютом за Челси

"Шахтер" в своем профиле в Twitter поздравил украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика с дебютом за лондонский клуб.

"Михаил Мудрик! Поздравление с дебютом в Английской премьер-лиге", - написал донецкий клуб в соцсети.

Напомним, сегодня Мудрик дебютировал за "Челси" и провел на поле почти 40 минут, заменив Льюиса Холла. Он несколько раз участвовал в опасных атаках и качественно отыграл в обороне.