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Шахтер поздравил Мудрика с дебютом за Челси

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(2 голосов)

Бывший клуб Михаила рад его успеху

Шахтер поздравил Мудрика с дебютом за Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" в своем профиле в Twitter поздравил украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика с дебютом за лондонский клуб.

"Михаил Мудрик! Поздравление с дебютом в Английской премьер-лиге", - написал донецкий клуб в соцсети.

Напомним, сегодня Мудрик дебютировал за "Челси" и провел на поле почти 40 минут, заменив Льюиса Холла. Он несколько раз участвовал в опасных атаках и качественно отыграл в обороне.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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