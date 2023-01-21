Шахтер поздравил Мудрика с дебютом за Челси
Бывший клуб Михаила рад его успеху
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в своем профиле в Twitter поздравил украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика с дебютом за лондонский клуб.
"Михаил Мудрик! Поздравление с дебютом в Английской премьер-лиге", - написал донецкий клуб в соцсети.
Напомним, сегодня Мудрик дебютировал за "Челси" и провел на поле почти 40 минут, заменив Льюиса Холла. Он несколько раз участвовал в опасных атаках и качественно отыграл в обороне.
???? Mykhailo Mudryk ????— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 21, 2023
Congratulations on the @premierleague debut!#Mudryk
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Источник:Твіттер ФК "Шахтар"
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