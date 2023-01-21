Лебеденко перешел в клуб второй испанской Сегунды

Испанский "Депортиво" Ла-Корунья подписал украинского защитника Ореста Лебеденко.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до лета 2025 года. Сообщалось, что прежний клуб Лебеденко, "Луго", получит символическую компенсацию за переход.

Орест перешел в Луго из Карпат в январе 2019 года. В текущем сезоне украинский футболист сыграл в 13 матчах за Луго во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

"Депортиво" выступает во второй Сегунде (третий по силе дивизион Испании) и занимает четвертую позицию.