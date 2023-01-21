Лебеденко перешел в клуб второй испанской Сегунды
Украинец продолжит выступления в Испании
Фото: НК Верес
Испанский "Депортиво" Ла-Корунья подписал украинского защитника Ореста Лебеденко.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до лета 2025 года. Сообщалось, что прежний клуб Лебеденко, "Луго", получит символическую компенсацию за переход.
Орест перешел в Луго из Карпат в январе 2019 года. В текущем сезоне украинский футболист сыграл в 13 матчах за Луго во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
"Депортиво" выступает во второй Сегунде (третий по силе дивизион Испании) и занимает четвертую позицию.
#OSNOSOS | Lebedenko, novo xogador do #Dépor2223! https://t.co/f7mdNTx0wS Grazas polo teu compromiso coa Forza, @LebedenkoOrest! ???????? #ONosoCompromiso ???? pic.twitter.com/AksxiierAy— RC Deportivo (@RCDeportivo) January 21, 2023
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