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Лебеденко перешел в клуб второй испанской Сегунды

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Украинец продолжит выступления в Испании

Лебеденко перешел в клуб второй испанской Сегунды

Фото: НК Верес

Новина українською

Испанский "Депортиво" Ла-Корунья подписал украинского защитника Ореста Лебеденко.

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до лета 2025 года. Сообщалось, что прежний клуб Лебеденко, "Луго", получит символическую компенсацию за переход.

Орест перешел в Луго из Карпат в январе 2019 года. В текущем сезоне украинский футболист сыграл в 13 матчах за Луго во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

"Депортиво" выступает во второй Сегунде (третий по силе дивизион Испании) и занимает четвертую позицию.

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В статье: Депортиво Орест Лебеденко
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