Миколенко - худший среди всех игроков матча Вест Хэм - Эвертон
По версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 21-го тура чемпионата Англии "Эвертон"
Защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок, но главный тренер гостей Фрэнк Лэмпард снял украинца с игры после первых 45 минут.
По версии портала WhoScored, 23-летний украинец получил оценку 5,9 баллов. Это худший показатель среди всех (!) футболистов, которые приняли участие в этом матче.
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Источник:WhoScored
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.01.2023 в 19:33
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