  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко - худший среди всех игроков матча Вест Хэм - Эвертон
В тренде

Миколенко - худший среди всех игроков матча Вест Хэм - Эвертон

Наши за границей
(2 голосов)

По версии WhoScored

Миколенко - худший среди всех игроков матча Вест Хэм - Эвертон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 21-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде проиграл "Вест Хэму" - 0:2. Победу "молотобойцам" принес дубль Боуэна в первом тайме.

Защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок, но главный тренер гостей Фрэнк Лэмпард снял украинца с игры после первых 45 минут.

По версии портала WhoScored, 23-летний украинец получил оценку 5,9 баллов. Это худший показатель среди всех (!) футболистов, которые приняли участие в этом матче.

Миколенко - худший среди всех игроков матча Вест Хэм - Эвертон - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Лебеденко перешел в клуб второй испанской Сегунды
yellow-arrow
Поттер - о Мудрике: Вы можете видеть его качество
yellow-arrow
Ливерпуль - Челси. Дебют Мудрика. Видео обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
WhoScored

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
21.01.2023 в 19:33
Він "рванул, как на 500 и ..." А все Лемпарт винен Ну не можна людині, яка звикла до сто п'ятдесят, одразу літр наливати! Так і після УПЛ Миколенко наразі входить у ТРІЙКУ найзадіяних польових гравців Евертона!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде