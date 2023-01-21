Миколенко - худший среди всех игроков матча Вест Хэм - Эвертон

В рамках 21-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на выезде проиграл "Вест Хэму" - 0:2. Победу "молотобойцам" принес дубль Боуэна в первом тайме.

Защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок, но главный тренер гостей Фрэнк Лэмпард снял украинца с игры после первых 45 минут.

По версии портала WhoScored, 23-летний украинец получил оценку 5,9 баллов. Это худший показатель среди всех (!) футболистов, которые приняли участие в этом матче.