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Петракова представили в качестве наставника сборной Армении

Наши за границей
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Украинец рад прибытию в Ереван

Петракова представили в качестве наставника сборной Армении

Колаж: ffa.am

Новина українською

Экс-коуч сборной Украины Александр Петраков сегодня был представлен в качестве главного тренера национальной команды Армении.

В коротком видео показано прибытие наставника на главную арену сборной Армении в Ереване, а затем его общение с руководством.

Напомним, команду, которую возглавил украинский специалист, ждет сложная группа отбора к Евро-2024. Армения сыграет с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.

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В статье: Александр Петраков Национальная сборная Армении
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