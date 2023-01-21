Петракова представили в качестве наставника сборной Армении

Экс-коуч сборной Украины Александр Петраков сегодня был представлен в качестве главного тренера национальной команды Армении.

В коротком видео показано прибытие наставника на главную арену сборной Армении в Ереване, а затем его общение с руководством.

Напомним, команду, которую возглавил украинский специалист, ждет сложная группа отбора к Евро-2024. Армения сыграет с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.