Петракова представили в качестве наставника сборной Армении
Украинец рад прибытию в Ереван
Колаж: ffa.am
Экс-коуч сборной Украины Александр Петраков сегодня был представлен в качестве главного тренера национальной команды Армении.
В коротком видео показано прибытие наставника на главную арену сборной Армении в Ереване, а затем его общение с руководством.
Напомним, команду, которую возглавил украинский специалист, ждет сложная группа отбора к Евро-2024. Армения сыграет с Хорватией, Турцией, Уэльсом и Латвией.
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Источник:Ютуб-канал сборной Армении
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