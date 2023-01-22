В Испании снова приостанавливали матч из-за оскорблений Зозули. Нацистом его называли болельщики новой команды Лебеденко

Матч Сегунды Б (третий испанский дивизион) между "Депортиво" (Ла-Корунья) и "Райо Махадаонда" был остановлен на две минуты из-за форварда гостей Романа Зозули. Точнее, из-за оскорблений, которые звучали в адрес украинца с трибун "Риасора".

Ультралевые болельщики "Депортиво" еще раньше предупреждали, что для них украинец Роман Зозуля – персона нон-грата. Зозуля попал в заявку "Райо Махадаонда" на гостей матч против ла-корунцев, но не вышел в стартовом составе. Однако это не мешало посетителям "Риасора" (домашний стадион "Депортиво") выкрикивать оскорбления в адрес футболиста.

На 60-й минуте арбитр матча принял решение остановить игру после того, как с трибун прозвучало "Зозуля – ты нацист". Арбитр в поле обратился к делегату и остановил матч на две минуты, не возобновляя его до тех пор, пока из громкоговорителя болельщикам не донесли информацию о недопустимости такого поведения и возможных санкциях для клуба.

#DëporRayoMajadahonda 0-0 (60') Juego detenido, el colegiado advierte y en megafonía avisan a la grada tras cánticos contra Roman Zozulya. Se reanuda el juego. #PrimeraFederación — ElDesmarque Dépor (@desmarquedepor) January 21, 2023

Такое развитие событий еще больше разозлило фанатов "Депортиво".

Роман Зозуля появился на поле на 68-й минуте и после этого песни и "кричалки" в его адрес продолжились.

В конце концов, матч закончился победой "Депортиво" 1:0.

Следует отметить, что это уже не первый подобный инцидент в Испании. Ранее, когда Зозуля перешел в "Райо Вальекано", матчи также останавливали из-за агрессивного поведения трибун в отношении украинца.

Следует отметить, что в "Депортиво" во время текущего трансферного окна перешел украинец Орест Лебеденко. Он еще не дебютировал за ла-корунцев.