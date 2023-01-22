Челси согласился сразу заплатить 70 млн евро за Мудрика. Арсенал хотел разбить платеж на годы – Источник

Лондонский “Челси” во время переговоров с “Шахтером” на счет трансфера Михаила Мудрика согласился сразу заплатить 70 миллионов евро. В то же время "Арсенал" хотел разбить эту сумму на несколько платежей в течение нескольких лет. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников в выпуске KDK.

Кроме того, Болотников отмечает, что у "Шахтера" и "Арсенала" сложились не лучшие отношения во время переговоров. “Канониры” напрямую проводили разговоры с Мудриком, а это нарушение регламента УЕФА. А вот "Челси" спросил разрешения у "горняков" о переговорах с футболистом.

"Шахтер" получит 70 миллионов евро за переход Мудрика, а позже еще может получить 30 млн бонусов. По словам Фабрицио Романо, бонусы будут зависеть от победы "Челси" в АПЛ или Лиге чемпионов в течение следующих лет.