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Челси согласился сразу заплатить 70 млн евро за Мудрика. Арсенал хотел разбить платеж на годы – Источник

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Еще одно преимущество для "горняков" принять предложение именно "аристократов"

Челси согласился сразу заплатить 70 млн евро за Мудрика. Арсенал хотел разбить платеж на годы – Источник

Твіттер Челсі/Автор невідомий

Новина українською

Лондонский “Челси” во время переговоров с “Шахтером” на счет трансфера Михаила Мудрика согласился сразу заплатить 70 миллионов евро. В то же время "Арсенал" хотел разбить эту сумму на несколько платежей в течение нескольких лет. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников в выпуске KDK.

Кроме того, Болотников отмечает, что у "Шахтера" и "Арсенала" сложились не лучшие отношения во время переговоров. “Канониры” напрямую проводили разговоры с Мудриком, а это нарушение регламента УЕФА. А вот "Челси" спросил разрешения у "горняков" о переговорах с футболистом.

"Шахтер" получит 70 миллионов евро за переход Мудрика, а позже еще может получить 30 млн бонусов. По словам Фабрицио Романо, бонусы будут зависеть от победы "Челси" в АПЛ или Лиге чемпионов в течение следующих лет.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
КДК

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