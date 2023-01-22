Лучшие трансферы украинского футбола. ВИДЕО
Как список?
Какой самый лучший или идеальный трансфер в истории украинского футбола? Тысячи переходов, "Динамо", "Шахтер", "Металлист" и "Днепр"... Многие претенденты на звание "Топ-трансфера Украины". Попробуем разобраться вместе в видео. Напишите ваши варианты в комментариях!
00:00 Какой идеальный трансфер?
01:24 5 место
05:32 4 место
07:36 3 место
09:48 2 место
12:10 1 место
14:27 Таблица-итог
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