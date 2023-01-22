Лучшие трансферы украинского футбола. ВИДЕО

Какой самый лучший или идеальный трансфер в истории украинского футбола? Тысячи переходов, "Динамо", "Шахтер", "Металлист" и "Днепр"... Многие претенденты на звание "Топ-трансфера Украины". Попробуем разобраться вместе в видео. Напишите ваши варианты в комментариях!

00:00 Какой идеальный трансфер?

01:24 5 место

05:32 4 место

07:36 3 место

09:48 2 место

12:10 1 место

14:27 Таблица-итог