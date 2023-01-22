Цыганков начнет матч против Вильярреала со скамьи для запасных
Имеет шанс дебютировать
Фото - ФК Жирона / автор невідомий
В матче 18-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" сыграет против "Жироны". Украинский полузащитник Виктор Цыганков начнет поединок со скамьи для запасных.
Вингер впервые попал в заявку своей новой команды, к которой он официально присоединился пять дней назад.
Перед этим матчем “Вильярреал” занимает пятое место в турнирной таблице, а “Жирона” идет на 11 позиции. Между командами разрыв в семь очков.
"Вильярреал" и "Жирона" начнут в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.
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