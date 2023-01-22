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Цыганков начнет матч против Вильярреала со скамьи для запасных

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Цыганков начнет матч против Вильярреала со скамьи для запасных

Фото - ФК Жирона / автор невідомий

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В матче 18-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" сыграет против "Жироны". Украинский полузащитник Виктор Цыганков начнет поединок со скамьи для запасных.

Вингер впервые попал в заявку своей новой команды, к которой он официально присоединился пять дней назад.

Перед этим матчем “Вильярреал” занимает пятое место в турнирной таблице, а “Жирона” идет на 11 позиции. Между командами разрыв в семь очков.

"Вильярреал" и "Жирона" начнут в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.

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В статье: Вильярреал Виктор Цыганков Жирона
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