Цыганков начнет матч против Вильярреала со скамьи для запасных

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" сыграет против "Жироны". Украинский полузащитник Виктор Цыганков начнет поединок со скамьи для запасных.

Вингер впервые попал в заявку своей новой команды, к которой он официально присоединился пять дней назад.

Перед этим матчем “Вильярреал” занимает пятое место в турнирной таблице, а “Жирона” идет на 11 позиции. Между командами разрыв в семь очков.

"Вильярреал" и "Жирона" начнут в 15:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.