Соболь не попал в заявку Брюгге на сегодняшний матч. Украинец – на пути в Страсбур
Медосмотр во французском клубе украинский защитник должен пройти в ближайшее время
УАФ/Пресслужба
Действующий чемпион Бельгии "Брюгге" объявил заявку на сегодняшний матч чемпионата против "Шарлеруа". В этой заявке нет украинского защитника Эдуарда Соболя.
Как отмечает бельгийский журналист Давид ван ден Брок в своем твиттере, Соболь сейчас находится на пути во Францию, где должен подписать контракт со "Стасбуром". Эдуард получил от "Брюгге" "зеленый свет" на переход, и уже завтра должен пройти медосмотр для трансфера в расположение представителя Лиги 1.
Sobol kreeg groen licht voor zijn transfer naar Strasbourg. Vandaag reist hij af, morgen wordt hij medisch gekeurd. #clubbrugge https://t.co/qJfONFvEiT— David Van den Broeck (@david_vdb) January 22, 2023
Отметим, что Соболь потерял место в основе "Брюгге". В этом сезоне он сыграл четырнадцать матчей во всех турнирах, забил один гол.
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