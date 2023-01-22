Соболь не попал в заявку Брюгге на сегодняшний матч. Украинец – на пути в Страсбур

Действующий чемпион Бельгии "Брюгге" объявил заявку на сегодняшний матч чемпионата против "Шарлеруа". В этой заявке нет украинского защитника Эдуарда Соболя.

Как отмечает бельгийский журналист Давид ван ден Брок в своем твиттере, Соболь сейчас находится на пути во Францию, где должен подписать контракт со "Стасбуром". Эдуард получил от "Брюгге" "зеленый свет" на переход, и уже завтра должен пройти медосмотр для трансфера в расположение представителя Лиги 1.

Sobol kreeg groen licht voor zijn transfer naar Strasbourg. Vandaag reist hij af, morgen wordt hij medisch gekeurd. #clubbrugge https://t.co/qJfONFvEiT — David Van den Broeck (@david_vdb) January 22, 2023

Отметим, что Соболь потерял место в основе "Брюгге". В этом сезоне он сыграл четырнадцать матчей во всех турнирах, забил один гол.