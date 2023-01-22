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Соболь не попал в заявку Брюгге на сегодняшний матч. Украинец – на пути в Страсбур

Наши за границей
(1 голосов)

Медосмотр во французском клубе украинский защитник должен пройти в ближайшее время

Соболь не попал в заявку Брюгге на сегодняшний матч. Украинец – на пути в Страсбур

УАФ/Пресслужба

UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион Бельгии "Брюгге" объявил заявку на сегодняшний матч чемпионата против "Шарлеруа". В этой заявке нет украинского защитника Эдуарда Соболя.

Как отмечает бельгийский журналист Давид ван ден Брок в своем твиттере, Соболь сейчас находится на пути во Францию, где должен подписать контракт со "Стасбуром". Эдуард получил от "Брюгге" "зеленый свет" на переход, и уже завтра должен пройти медосмотр для трансфера в расположение представителя Лиги 1.

Отметим, что Соболь потерял место в основе "Брюгге". В этом сезоне он сыграл четырнадцать матчей во всех турнирах, забил один гол.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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Комментарии (1)
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Evginarius (Чернігів)
22.01.2023 в 15:17
гарна збірна вимальовується, треба ще Забарному та Матвієнко втекти зі своїх помийок в Європку і тренера не фізрука взяти і буде топ!
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