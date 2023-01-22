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Травма пошла по худшему сценарию. Кухаревич снова не попал в заявку Хиберниана на матч

Наши за границей
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Травма пошла по худшему сценарию. Кухаревич снова не попал в заявку Хиберниана на матч

Твіттер Гіберніана

Новина українською

Хиберниан и Хартс вскоре сойдутся в поединке в рамках 1/16 финала Кубка Шотландии. Места в заявке первого не нашлось Николаю Кухаревичу.

Украинец до сих пор находится в лазарете. Как ранее заявлял клуб, нападающий в лучшем случае мог залечить травму до 17 января. В худшем – до 9 февраля.

Вид травмы "Хиберниан" так и не сообщил. Украинец не играет за свой клуб с 12 ноября прошлого года.

Кухаревич выступает за шотландскую команду на правах аренды из "Труа". Текущая сделка рассчитана до конца этого сезона.

В общей сложности на счету нападающего три гола и один ассист в 10 матчах ШПЛ.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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