Ярмоленко выйдет в стартовом составе на игру Аль-Айна
Под руководством Реброва
Фото: UAF
В рамках 13-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" на выезде сыграет против "Аль-Батаях". Начало встречи – 18:00.
На этот матч главный тренер гостей Сергей Ребров выставил в стартовый состав своей команды Андрея Ярмоленко.
В этом сезоне первенства Объединенных Арабских Эмиратов 33-летний форвард провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 4 ассиста.
На данный момент "Аль-Айн" занимает 7-е место в турнирной таблице.
Tonight Starting XI ????— Al Ain FC (@alainfcae_en) January 22, 2023
and there's a @alainfcae debut for Tin Jedvaj!#alainclub pic.twitter.com/OgK1ZiPqUz
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