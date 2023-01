Ярмоленко выйдет в стартовом составе на игру Аль-Айна

В рамках 13-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" на выезде сыграет против "Аль-Батаях". Начало встречи – 18:00.

На этот матч главный тренер гостей Сергей Ребров выставил в стартовый состав своей команды Андрея Ярмоленко.

В этом сезоне первенства Объединенных Арабских Эмиратов 33-летний форвард провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 4 ассиста.

На данный момент "Аль-Айн" занимает 7-е место в турнирной таблице.

Tonight Starting XI ????

and there's a @alainfcae debut for Tin Jedvaj!#alainclub pic.twitter.com/OgK1ZiPqUz