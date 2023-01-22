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Ярмоленко выйдет в стартовом составе на игру Аль-Айна

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Под руководством Реброва

Ярмоленко выйдет в стартовом составе на игру Аль-Айна

Фото: UAF

Новина українською

В рамках 13-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" на выезде сыграет против "Аль-Батаях". Начало встречи – 18:00.

На этот матч главный тренер гостей Сергей Ребров выставил в стартовый состав своей команды Андрея Ярмоленко.

В этом сезоне первенства Объединенных Арабских Эмиратов 33-летний форвард провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 4 гола и 4 ассиста.

На данный момент "Аль-Айн" занимает 7-е место в турнирной таблице.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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