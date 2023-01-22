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Ярмоленко отметился голом в матче за Аль-Айн

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5-й гол Андрея за клуб

Ярмоленко отметился голом в матче за Аль-Айн

Фото: alainfcae

Новина українською

В рамках 13-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" на выезде играет против "Аль-Батаях" (2:0 - первый тайм).

Счет в матче открыл форвард гостей Коджо Лаба – на 27-й минуте встречи. А через 8 минут преимущество "Аль-Айна" удвоил Андрей Ярмоленко. Украинский форвард открылся между линиями и реализовал выход один на один.

Этот забитый мяч стал 5-м для 33-летнего украинца в футболке клуба из ОАЭ.

Видео гола Ярмоленко

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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