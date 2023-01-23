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Зинченко: Это чувство победы на последней минуте невозможно описать

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Украинец помог одержать победу над "МЮ"

Зинченко: Это чувство победы на последней минуте невозможно описать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями от победы над "Манчестер Юнайтед" (3:2) в матче 21-го тура АПЛ.

"Я люблю такие матчи. Чувство победы в последнюю минуту, в последнюю секунду. Это то, что невозможно описать словами. Сегодня было невероятно. Мне нужно просмотреть матч еще раз, прежде чем лечь спать, потому что это волшебные моменты.

Некоторые ребята говорили мне, что напряжение чувствовалось, но на поле этого не замечаешь. Я хотел насладиться этим моментом. Когда судьи проверяли гол с VAR, стадион не дышал в течение 10 секунд. Потом, когда его засчитали, реакция была невероятной", - отметил Зинченко.

Напомним, Зинченко отыграл на поле все 90 минут встречи и получил третью оценку среди защитников "Арсенала", а также стал соавтором двух голов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Источник:
Daily AFC

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