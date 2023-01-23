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Малиновский не сможет смотреть матчи своей бывшей команды во Франции

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Бергамаски попали под запрет

Малиновский не сможет смотреть матчи своей бывшей команды во Франции

Фото: УАФ

Новина українською

Телеканал beIN Sports, который владеет правами на показ матчей чемпионата Италии во Франции, объявил, что больше не будет показывать матчи "Аталанты" из Бергамо. Причина – титульный спонсор команды компания Plus 500.

Plus 500 - компания с Кипра, которая специализируется на инвестиционных услугах, связанных с рискованными финансовыми контрактами. Во Франции реклама этой компании попала под запрет со стороны Главного управления по делам потребителей и борьбе с мошенничеством.

Судебным решением телеканалу beIN Sports запрещено показывать во Франции матчи чемпионата Италии, в которых участвует "Аталанта". Однако, бергамаски не единственные, кто попал под этот запрет. Ведь Plus 500 являются также спонсорами польской "Легии" и швейцарского "Янг Бойз". Правда матчи этих команд во Франции почти не транслируют.

Следует отметить, что сейчас во Франции за "Марсель" выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Он перешел в этот клуб в начале января 2023 года именно из "Аталанты".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
Liberation.fr

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