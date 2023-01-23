Малиновский не сможет смотреть матчи своей бывшей команды во Франции

Телеканал beIN Sports, который владеет правами на показ матчей чемпионата Италии во Франции, объявил, что больше не будет показывать матчи "Аталанты" из Бергамо. Причина – титульный спонсор команды компания Plus 500.

Plus 500 - компания с Кипра, которая специализируется на инвестиционных услугах, связанных с рискованными финансовыми контрактами. Во Франции реклама этой компании попала под запрет со стороны Главного управления по делам потребителей и борьбе с мошенничеством.

Судебным решением телеканалу beIN Sports запрещено показывать во Франции матчи чемпионата Италии, в которых участвует "Аталанта". Однако, бергамаски не единственные, кто попал под этот запрет. Ведь Plus 500 являются также спонсорами польской "Легии" и швейцарского "Янг Бойз". Правда матчи этих команд во Франции почти не транслируют.

Следует отметить, что сейчас во Франции за "Марсель" выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Он перешел в этот клуб в начале января 2023 года именно из "Аталанты".