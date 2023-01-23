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Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса

Наши за границей
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Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса

влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Роберто Моралес подытоживает прошедшую футбольную неделю, акцентируя внимание на важнейших для украинского болельщика событиях.

Дебют Мудрика в Англии, печальная история тренера Салернитаны, бездонные резервы Реала, к которым относится Лунин, революционные изменения, которые могут начаться во Франции и, конечно, феерия Александра Зинченко – все это в новом влоге Роберто Моралеса для UA-Футбол

В этом выпуске:

  • 00:27 – Как Мудрик заставил Ливерпуль защищаться
  • 02:15 – Об Италии: Милан в кризисе, парадокс Салернитаны
  • 04:39 – Главное преимущество Реала
  • 06:01 – Кстати, появились слухи о Лунине
  • 06:39 – Франция собирается тянуть футбол в будущее
  • 08:38 – Зинченко как пример построения успешной карьеры

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В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
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