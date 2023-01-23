Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса
влог Роберто Моралеса
Известный комментатор Роберто Моралес подытоживает прошедшую футбольную неделю, акцентируя внимание на важнейших для украинского болельщика событиях.
Дебют Мудрика в Англии, печальная история тренера Салернитаны, бездонные резервы Реала, к которым относится Лунин, революционные изменения, которые могут начаться во Франции и, конечно, феерия Александра Зинченко – все это в новом влоге Роберто Моралеса для UA-Футбол
В этом выпуске:
- 00:27 – Как Мудрик заставил Ливерпуль защищаться
- 02:15 – Об Италии: Милан в кризисе, парадокс Салернитаны
- 04:39 – Главное преимущество Реала
- 06:01 – Кстати, появились слухи о Лунине
- 06:39 – Франция собирается тянуть футбол в будущее
- 08:38 – Зинченко как пример построения успешной карьеры
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