Мудрик: не могу дождаться своего первого матча на Стэмфорд Бридж. ВИДЕО

Украинский новичок "Челси" Михаил Мудрик который дебютировал за "синих" в выездном матче АПЛ с "Ливерпулем" (0:0), ждет дебюта на домашнем стадионе клуба.

"Дебют за "Челси" на "Энфилде" - это хорошо, но я не могу дождаться своего первого матча на "Стэмфорд Бридж", — выложил Мудрик в Инстаграм, прикрепив видео.

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Напомним, что в матче с "Ливерпулем" Мудрик успел заслужить хорошие оценки после выхода на замену во втором тайме.

В следующем туре АПЛ команда примет "Фулхэм".