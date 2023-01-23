Цыганков может дебютировать за Жирону в матче с Барселоной

Украинский новичок " Жироны " Виктор Цыганков в ближайшее время дебютирует за свою новую команду.

Как сообщает "ТаТоТаке", главный тренер команды Мичел Санчес рассчитывает, что дебют украинца состоится в одной из ближайших домашних игр "Жироны" – против "Барселоны" (28 января) или против "Валенсии" (5 февраля).

Напомним, что украинец не появился на поле в матче с "Вильярреалом" (0:1), но был в заявке команды и тренируется в общей группе.