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Цыганков может дебютировать за Жирону в матче с Барселоной

Наши за границей
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Тренер рассчитывает на украинца в ближайших матчах

Цыганков может дебютировать за Жирону в матче с Барселоной

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Украинский новичок "Жироны" Виктор Цыганков в ближайшее время дебютирует за свою новую команду.

Как сообщает "ТаТоТаке", главный тренер команды Мичел Санчес рассчитывает, что дебют украинца состоится в одной из ближайших домашних игр "Жироны" – против "Барселоны" (28 января) или против "Валенсии" (5 февраля).

Напомним, что украинец не появился на поле в матче с "Вильярреалом" (0:1), но был в заявке команды и тренируется в общей группе.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ТаТоТаке

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