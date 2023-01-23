Пирс Морган - о Зинченко: Арсеналу не хватало игроков с ментальностью победителя

Известный британский журналист и телеведущий, а по совместительству болельщик " Арсенала " Пирс Морган верит, что Зинченко станет одним из ментальных лидеров команды.

"Это то, чего нам не хватало столько лет: игроков с ментальностью победителя", - написал Морган в Твиттере.