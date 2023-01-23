Пирс Морган - о Зинченко: Арсеналу не хватало игроков с ментальностью победителя
В Арсенале Алекс пока что собирает отличную прессу
фото из свободных источников
Известный британский журналист и телеведущий, а по совместительству болельщик "
"Это то, чего нам не хватало столько лет: игроков с ментальностью победителя", - написал Морган в Твиттере.
Так Морган прокомментировал недавние слова украинца: "
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Источник:Twitter
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