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Пирс Морган - о Зинченко: Арсеналу не хватало игроков с ментальностью победителя

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Пирс Морган - о Зинченко: Арсеналу не хватало игроков с ментальностью победителя

фото из свободных источников

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Известный британский журналист и телеведущий, а по совместительству болельщик "Арсенала" Пирс Морган верит, что Зинченко станет одним из ментальных лидеров команды.

"Это то, чего нам не хватало столько лет: игроков с ментальностью победителя", - написал Морган в Твиттере.

Так Морган прокомментировал недавние слова украинца: "Когда я пришел, то сказал ребятам, что мы не будем думать о топ-3, мы будем бороться за титул".

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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