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Экс-скаут Арсенала Кучеров: Советовал канонирам подписать Ярмоленко и Лунина

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Экс-скаут Арсенала Кучеров: Советовал канонирам подписать Ярмоленко и Лунина

Фото: UAF

Новина українською

Экс-скаут "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров сказал, что советовал лондонскому клубу подписать украинцев Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина.

"Когда я работал в скаутском отделе "Арсенала", то советовал им Ярмоленко. "Канониры" в то время как раз искали левого вингера.

Также я настойчиво рекомендовал "Арсеналу" и "Эвертону" Лунина, когда он выступал в Днепре. Говорил, что такого классного парня надо обязательно брать. Как видите, не ошибся, сейчас он в "Реале", — сказал Кучеров.

Напомним, что Ярмоленко после ухода из "Динамо" выступал за "Боруссию" Д и "Вест Хэм". Сейчас он играет за "Аль-Айн".

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В статье: Андрей Ярмоленко Павел Кучеров Арсенал (Лондон) Андрей Лунин
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Источник:
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