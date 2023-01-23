Экс-скаут Арсенала Кучеров: Советовал канонирам подписать Ярмоленко и Лунина
Также предлагали присмотреться к Лунину и Эвертону
Фото: UAF
Экс-скаут "
"Когда я работал в скаутском отделе "Арсенала", то советовал им Ярмоленко. "Канониры" в то время как раз искали левого вингера.
Также я настойчиво рекомендовал "Арсеналу" и "Эвертону" Лунина, когда он выступал в Днепре. Говорил, что такого классного парня надо обязательно брать. Как видите, не ошибся, сейчас он в "Реале", — сказал Кучеров.
Напомним, что Ярмоленко после ухода из "Динамо" выступал за "Боруссию" Д и "Вест Хэм". Сейчас он играет за "Аль-Айн".
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