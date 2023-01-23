Экс-скаут Арсенала Кучеров: Советовал канонирам подписать Ярмоленко и Лунина

Экс-скаут " Арсенала " и "Эвертона" Павел Кучеров сказал, что советовал лондонскому клубу подписать украинцев Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина.

"Когда я работал в скаутском отделе "Арсенала", то советовал им Ярмоленко. "Канониры" в то время как раз искали левого вингера.

Также я настойчиво рекомендовал "Арсеналу" и "Эвертону" Лунина, когда он выступал в Днепре. Говорил, что такого классного парня надо обязательно брать. Как видите, не ошибся, сейчас он в "Реале", — сказал Кучеров.