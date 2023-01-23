Вацко: Аль-Айн не планирует увольнять Реброва

Арабский "Аль-Айн" не планирует увольнять украинского тренера команды Сергея Реброва.

Руководство клуба не перекладывает вину за последние неудчаи команды на тренера – в клубе признают, что недавняя трансферная кампания была провальной, что также отразилось на результатах.

Более того, руководство клуба намерено прощупать тренера на предмет возможного пролонгирования соглашения. Соглашение сторон рассчитано до 30 июня, однако руководство хотело бы сохранить Реброва на Азиатскую Лигу чемпионов, которая стартует в августе.

В то же время отмечается, что все в УАФ ждут прихода Сергея Реброва. Однако если УАФ не будет принимать активные действия, то Ребров может и не возглавить сборную Украины.