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Вацко: Аль-Айн не планирует увольнять Реброва

Наши за границей
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А как же сборная?

Вацко: Аль-Айн не планирует увольнять Реброва

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Арабский "Аль-Айн" не планирует увольнять украинского тренера команды Сергея Реброва.

Руководство клуба не перекладывает вину за последние неудчаи команды на тренера – в клубе признают, что недавняя трансферная кампания была провальной, что также отразилось на результатах.

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Более того, руководство клуба намерено прощупать тренера на предмет возможного пролонгирования соглашения. Соглашение сторон рассчитано до 30 июня, однако руководство хотело бы сохранить Реброва на Азиатскую Лигу чемпионов, которая стартует в августе.

В то же время отмечается, что все в УАФ ждут прихода Сергея Реброва. Однако если УАФ не будет принимать активные действия, то Ребров может и не возглавить сборную Украины.

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В статье: Сергей Ребров Виктор Вацко Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
23.01.2023 в 21:05
Треба бути "камікадзе ", щоб очолити збірну, яка потрапила в компанію Англії і Італії. Можливо, перепросять Маркевича?
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