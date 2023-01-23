Аспиликуэта - про Мудрика: Не игроки устанавливают цены, это рынок
Защитник Челси считает, что цена не должна давить на украинца
фото - ФК Челсі
Защитник "
"Я увидел очень собранного парня с большой решительностью и большими амбициями. Это была первая его игра с ноября. Он отыграл 35 минут на "Энфилде", а это не самый легкий дебют. Думаю, что он блестяще справился.
Не игроки устанавливают цены, это рынок. Поэтому я не думаю, что цена должна давить на него. У него отличная связь с болельщиками. Он игрок, который умеет сочетать хороший футбол ногами и космическую скорость. Вы могли видеть его скорость. Думаю, он будет очень важным игроком для нас", - сказал Аспиликуэта.
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