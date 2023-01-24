"Это большой прогресс в моей карьере". Соболь - о переходе в Страсбур

Новичок "Страсбура" Эдуард Соболь прокомментировал свой переход во французский клуб.

"Это большой прогресс в моей карьере футболиста и в моей жизни. Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город. У меня психология победителя, и я полон решимости отдать все для моей команды.

Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за "Страсбур" и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено"!", - приводит слова украинца пресс-служба клуба.