"Это большой прогресс в моей карьере". Соболь - о переходе в Страсбур
Украинец рад своему трансферу
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
Новичок "Страсбура" Эдуард Соболь прокомментировал свой переход во французский клуб.
"Это большой прогресс в моей карьере футболиста и в моей жизни. Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город. У меня психология победителя, и я полон решимости отдать все для моей команды.
Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за "Страсбур" и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено"!", - приводит слова украинца пресс-служба клуба.
Напомним, Эдуард Соболь перешел в "Страсбур" из бельгийского "Брюгге". 27-летний украинский защитник подписал трехлетний контракт с клубом Лиги 1.
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