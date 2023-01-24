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"Это большой прогресс в моей карьере". Соболь - о переходе в Страсбур

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец рад своему трансферу

"Это большой прогресс в моей карьере". Соболь - о переходе в Страсбур

Фото: rcstrasbourgalsace.fr

Новина українською

Новичок "Страсбура" Эдуард Соболь прокомментировал свой переход во французский клуб.

"Это большой прогресс в моей карьере футболиста и в моей жизни. Я переезжаю в серьезный клуб и исторический город. У меня психология победителя, и я полон решимости отдать все для моей команды.

Я не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч за "Страсбур" и открыть для себя атмосферу "Стад де ла Мено"!", - приводит слова украинца пресс-служба клуба.

Напомним, Эдуард Соболь перешел в "Страсбур" из бельгийского "Брюгге". 27-летний украинский защитник подписал трехлетний контракт с клубом Лиги 1.

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Официально: Эдуард Соболь стал игроком Страсбура
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В статье: Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
rcstrasbourgalsace.fr

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